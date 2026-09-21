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Берлину вновь необходимы поставки российского газа, заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на ZDF.

По словам Вайдель, стране необходимы ископаемые источники энергии. Политик не стала уточнять, каким образом следовало бы договориться с Россией о возобновлении поставок, но дала понять, что альтернативы газу в ближайшей перспективе нет.

Ранее Владимир Путин спрогнозировал рост газовых цен в Европе до 1,5 тысячи долларов за тысячу кубометров и связал это с энергетическими просчетами европейцев. По его мнению, биржевые трейдеры меньше всего думают о состоянии хранилищ и реальных объемах, их интересует лишь нажива на газе, купленном по низкой цене.

Президент напомнил, что Россия предлагала ЕС сохранить прежнее сотрудничество и поставлять газ за 150–180 долларов, но Брюссель сам настоял на биржевом механизме.