Депутат Буцкая предложила ввести базовую выплату на ребенка для всех семей

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В России предложили ввести базовую выплату на ребенка, которая предоставлялась бы всем семьям независимо от уровня дохода. С таким предложением первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая обратилась к министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

В своем обращении депутат предложила рассмотреть возможность выплаты либо без каких-либо условий, либо при минимальном наборе понятных и прозрачных критериев.

По словам Буцкой, сейчас при росте доходов родители могут утратить право на ежемесячную выплату, что формирует неблагоприятный сигнал: официальная занятость и ответственное финансовое поведение могут привести не к укреплению положения семьи, а к потере государственной поддержки. Депутат также отметила, что формальный доход не всегда отражает фактическое положение семьи.

"Семья может не относиться к категории малоимущих, но иметь высокие обязательные расходы на жилье, питание, лечение, транспорт, образование, детские кружки, одежду и обеспечение нескольких детей", – приводит ТАСС слова депутата.

Кроме того, Буцкая обратила внимание на затраты бюджета на проверку нуждаемости: по ее мнению, значительная часть ресурсов уходит не на поддержку детей, а на содержание сложного механизма проверок и отказов. В связи с этим она предложила провести комплексную оценку полной стоимости администрирования выплат и сопоставить эти расходы с объемом фактической экономии от отказов семьям, не прошедшим проверку.

На сегодня в России действует единое пособие для семей с детьми до 17 лет и для беременных, вставших на учет до 12-й недели. Право на него имеют семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплаты на каждого ребенка составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей в зависимости от уровня дохода семьи.

В Госдуме также предложили сохранить пособие по уходу за первым ребенком при выходе женщины в декрет в связи со второй беременностью. Предлагаемая мера будет особенно значима для семей, где дети рождаются с небольшой разницей в возрасте, а один из родителей временно не работает.