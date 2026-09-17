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17 сентября, 11:49

Общество

Матерям-героиням в РФ будут автоматически выплачивать 1 млн руб с 2027 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров​

Социальный фонд России будет автоматически начислять матерям-героиням разовую выплату в размере 1 миллиона рублей с 1 января 2027 года. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил депутат Госдумы Владимир Исаков.

Как рассказал парламентарий, проект разработало министерство труда и социальной защиты. Новый порядок предполагает, что выплата будет назначаться сразу после подписания указа о присвоении звания "Мать-героиня".

По словам Исакова, нововведение позволит избавиться от лишней бюрократии. Женщинам больше не придется самостоятельно подтверждать свой статус и собирать пакет документов. Система сама отследит факт награждения.

Ранее стало известно, что 9 матерей-героинь из Московского региона получили новые меры социальной поддержки. Например, они будут получать ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение. Они могут рассчитывать на ту же соцпомощь, что и Герои Труда.

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