"Мосбилет" подобрал выставки для тех, кто хочет взглянуть на искусство по-новому

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Сервис "Мосбилет" составил подборку из семи выставок, которые предлагают необычный взгляд на искусство и культуру. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В московских музеях посетителям покажут семейные архивы и вышивку, историю знаменитых галош, бумажные скульптуры тайваньского мастера, азиатские театральные куклы, научные эксперименты, сцены провинциальной жизни и различные интерпретации образа лошади.

Одной из тем подборки стала память. В галерее "Мосарт" объединения "Выставочные залы Москвы" до 14 ноября 2026 года можно увидеть выставку "Нити воспоминаний". Для разговора о личной, семейной и общей памяти художники используют фотографии, дерево, ткань, вышивку и другие материалы.

Марина Сазоненко обращается к архивам семей и миграционным маршрутам, создавая образы людей с незаполненными лицами. Их черты зритель может интерпретировать самостоятельно. Юлия Алтухова соединяет архивные фотографии с деревянными щепками, вышивкой и цианотипией. Жанна Куликова вышивает цветы непосредственно на фотографиях, обращаясь к воспоминаниям о близком человеке. Экспозиция работает на Свободном проспекте, доме 19.

Другая выставка позволяет посмотреть на историю промышленности через культуру. В галерее "Богородское" до 31 октября 2026 года открыта "От галоши до искусства". Ее основой стала история завода "Красный богатырь" и связь между промышленным производством и новым искусством, которое появилось в первой половине ХХ века.

История предприятия началась в 1887 году. Завод работал более ста лет, а его продукция получила известность далеко за пределами столицы. С 1923 года "Красный богатырь" считался одним из важнейших предприятий СССР – население обеспечивали галошами и резиновыми сапогами.

Сегодня об истории завода рассказывают не только его изделия. Их дополнили архивные снимки и документальная короткометражка о рабочем процессе. Отдельный интерес представляют шутливые стихи и художественные работы о галошах. Их появление связано с популярностью этой обуви среди деятелей советской культуры. Посетить галерею можно на Открытом шоссе, доме 5, корпусе 6.

О природе Тайваня рассказывает проект "Бумажная скульптура. Экология Тайваня", представленный мастером Хун Синьфу в малом выставочном зале дворца царя Алексея Михайловича. Экспозиция будет доступна до 10 января 2027 года. Хун Синьфу занимается бумажной скульптурой более 30 лет. За это время его работы показывали в России, Соединенных Штатах Америки, Канаде, Германии, Франции, Японии, Австралии и других странах.

Мастер создал скульптуры с образами эндемичных животных Тайваня. Также в экспозиции представлены игрушки, связанные с экологией и народными традициями. Малый выставочный зал находится на проспекте Андропова, доме 39, строении 69.

Отдельная часть подборки посвящена кукольному искусству. До 31 декабря 2027 года в галерее "Давыдково" работает Музей истории кукол. Здесь посетителей встречают персонажи, которые, по замыслу экспозиции, живут в потайной комнате. Они прибыли из кукольных театров Индии, Мьянмы, Китая, Индонезии, Японии и Европы и через свои истории знакомят детей и взрослых с разными традициями.

Помимо самих кукол, в галерее собраны старинные открытки, на которых дети играют с куклами, а также большие подвижные объекты современных художников. Основой проекта стало частное собрание Ланы Летта. Галерея расположена на Кременчугской улице, доме 22.

Вопросы научного познания стали отправной точкой для выставки "Частоты 7.0. Против метода. Бесконечная наука". Она продлится до 4 октября 2026 года в галерее "На Песчаной". Проект посвящен тому, как формируется научное знание и каким образом оно взаимодействует с современным искусством.

Участники выставки ищут новые формы и методы, проводят эксперименты и исследуют процессы познания. Среди представленных работ – произведения о научной и исследовательской деятельности, инсталляции, позволяющие проверять гипотезы, и мультимедийные проекты. В последних сам сбор данных превращается в элемент визуального высказывания. Увидеть экспозицию можно на Новопесчаной улице, доме 23, корпусе 7.

Повседневность показана и в работах Юрия Шерова. Его выставка "Очерки провинциальной жизни" до 11 октября 2026 года проходит в Музее русского лубка и наивного искусства. Художник берет сюжеты из обычной жизни: очереди возле магазинов, городские праздники и тихие дворы. На его картинах эти сцены превращаются в своеобразные живые репортажи, где наблюдение за реальностью сочетается с легкой иронией и теплом.

Многофигурные композиции Шерова наполнены многочисленными деталями, знакомыми по провинциальному укладу. Благодаря этому привычные ситуации приобретают новое звучание, а зрителю предлагают ненадолго замедлиться и рассмотреть красоту повседневной жизни. Музей находится в Малом Головином переулке, доме 10, строении 1.

Завершает подборку "Код лошади" – выставка в Новом Манеже, которая продлится до 11 октября 2026 года. В нее вошли произведения московских и петербургских художников-семидесятников, а также работы скульпторов, керамистов и мастеров по металлу.

Центральная идея проекта связана с многовековым соседством человека и лошади и его влиянием на культуру и художественный язык. В экспозиции лошадь становится метафорой памяти, традиции и внутренней энергии. Работы предоставили "Свободные художники Петербурга", частные коллекционеры и сами авторы из своих мастерских.

Создатели выставки показывают, каким образом современные художники заново трактуют привычный образ. При этом лошадь сохраняет значения символа силы, свободы и верности. Экспозиция представлена в Новом Манеже – в Георгиевском переулке, доме 3, строении 3.

Билеты в московские музеи можно приобрести на платформе "Мосбилет" без наценок и комиссии.

Ранее "Мосбилет" рассказывал о необычных и мистических историях московских музеев. Среди них были легенды о музейных кошках, загадочная деревянная дверь в мемориальной квартире Михаила Булгакова, так называемая "сытинская запятая", остановившиеся часы Владимира Высоцкого и необычные камни в музее-заповеднике "Коломенское".

В частности, с "Коломенским" связаны предания о Девичьем и Гусь-камне, которым приписывают способность приносить здоровье, удачу и другие блага. А в Музее К. Г. Паустовского уже около десяти лет живет кошка Муся – она фактически сама выбрала музей своим домом.