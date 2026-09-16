"Мосбилет" собрал самые загадочные и мистические истории музеев столицы

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Сервис "Мосбилет" собрал самые загадочные и мистические истории, связанные с музеями столицы. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Среди них – кошки, которые годами живут в музейных залах, загадочная дверь из "нехорошей квартиры" Михаила Булгакова, легенда о "сытинской запятой", остановившиеся часы Владимира Высоцкого и камни в "Коломенском", которым приписывают необычные свойства.

Музейные кошки

В Музее К. Г. Паустовского однажды сработала сигнализация. Сотрудники отправились искать причину, но среди экспонатов никого не обнаружили. Позже выяснилось, что в музейный зал забралась кошка Муся.

Пушистая обитательница появилась в старинном особняке на Кузьминской улице около 10 лет назад и фактически сама выбрала музей своим домом. До нее здесь тоже жили кошки, причем сотрудники давали им одно и то же имя – Муся. Получается, что одна хвостатая "хранительница" сменяла другую, словно действительно проживала свои знаменитые девять жизней в выставочных залах.

Такая компания вполне соответствовала бытности самого Константина Паустовского: писатель любил кошек и держал их в своих загородных домах. В музейных фондах сохранились фотографии, на которых он запечатлен вместе со своими питомцами.

Булгаков и его питомцы

Не обошлось без хвостатых историй и в мемориальной квартире Михаила Булгакова на Большой Пироговской улице. Писатель жил там с кошками Мукой и Флюшкой, а еще держал котенка Аншлага – его назвали в честь успеха пьесы "Зойкина квартира".

Флюшка участвовал даже в домашних розыгрышах Булгакова. От имени котенка писатель оставлял жене Любови Белозерской шуточные записки, иногда сопровождая разбитой питомцем тарелкой или разодранным креслом. Сама Белозерская считала, что Флюшка мог стать одним из прототипов кота Бегемота из "Мастера и Маргариты".

Был у Булгакова и пес Бутон, получивший имя в честь слуги Мольера – одного из любимых драматургов писателя. Ради шутки Булгаков разместил возле двери табличку с надписью "Бутон Булгаков. Звонить два раза". Надпись привлекла внимание финансового инспектора, поэтому ее пришлось убрать.

С "нехорошей квартирой" на Большой Садовой улице, где сегодня работает Музей М. А. Булгакова, связана другая история. Когда-то соседи держали здесь петуха. Возможно, именно этот бытовой эпизод перекликается со сценой из "Мастера и Маргариты", где крик петуха спасает финдиректора Римского от Геллы и Варенухи. Квартира 50 находится всего в нескольких шагах от Варьете.

Сам подъезд музея давно стал частью городской истории: его стены покрыты рисунками и посланиями, а портрет Воланда появился здесь еще в 1980-е годы. Внутри квартиры можно обнаружить необычную деталь, которую сотрудники связывают с мистическим миром романа, – узкую деревянную дверь, ведущую на крутую каменную лестницу возле кухни. Ее называют волшебным черным ходом, через который свита Воланда могла попадать в реальный мир.

"Сытинская запятая"

Своя легенда есть и у Музея-квартиры И. Д. Сытина. Здесь сохранилась обстановка квартиры, где знаменитый книгоиздатель провел последние шесть лет жизни. Больше всего времени он проводил в небольшой комнате, которую музейные сотрудники называют "святая святых".

Там сохранилось вольтеровское кресло с высокой спинкой, в котором любил сидеть Сытин. А в коридоре осталось зеркало, в котором, согласно музейной истории, отражались Максим Горький, Иван Бунин и Александр Куприн.

Одна из самых известных легенд, связанных с издателем, получила название "легенда о сытинской запятой". Согласно ей, в начале XX века типографии Сытина выпускали огромные тиражи, а труд наборщиков оплачивался в зависимости от количества знаков. Якобы перед событиями 1905 года Сытин отменил оплату запятых, из-за чего заработки печатников сократились на треть, после чего они взбунтовались, а затем началась революция.

Исторических оснований у этой версии нет. Как рассказал экскурсовод музея Павел Иванов, Сытин, напротив, платил сотрудникам больше, чем было принято в отрасли, поэтому история с отменой оплаты за запятые остается именно легендой.

Остановившиеся часы Высоцкого

Необычная история есть и у Государственного музея Владимира Высоцкого на Таганке. Среди его экспонатов – личные вещи поэта, письма и афиши его спектаклей и концертов.

Особое место занимает его мемориальный предмет – часы. По одной из распространенных легенд, в день смерти Высоцкого кто-то остановил их механизм. Однако сотрудники и хранители музея этот факт не подтверждают. Для них история с часами скорее относится к поэтическим легендам, которые со временем обросли мистическими деталями.

Камни с необычными свойствами

Мистические предания есть и на территории музея-заповедника "Коломенское". В Голосовом овраге находится четырехтонный валун, известный как Девичий камень. По форме он напоминает панцирь черепахи.

Жители окрестных деревень когда-то верили, что камень способен помочь женщинам избавиться от бесплодия. Для этого рядом с валуном загадывали желание. Традиция частично сохранилась: посетительницы и сегодня повязывают на ветви расположенных рядом деревьев яркие ленточки, связывая их со своими самыми сокровенными желаниями.

Еще один местный валун называется Гусь-камень. В его очертаниях можно увидеть одновременно гуся и голову лошади. Согласно преданию, во время битвы со змеем Георгий победил противника, но потерял коня. Голова животного покатилась по склону и превратилась в камень.

Есть и другая версия: древние жители этой местности могли использовать Гусь-камень в языческих обрядах. Сегодня некоторые посетители по-прежнему считают, что валун обладает особой силой и способен принести человеку отвагу, здоровье и удачу.

Необычная репутация есть и у самого Голосового оврага. Когда-то он проходил между селами Коломенским и Дьяково, а теперь пересекает территорию музея-заповедника. Точное происхождение его названия неизвестно. По одной из версий, когда-то из оврага доносились голоса путников, которых настигали разбойники.

Некоторые посетители утверждают, что загадочные голоса можно услышать там и сейчас. Сотрудники "Коломенского", однако, считают это скорее мистическим переосмыслением истории места. В действительности по дну оврага протекает Коломенский ручей, а его склоны покрывают трава, кустарники и деревья.

Весной и после дождей ручей разливается сильнее и создает условия для редких растений. Здесь можно встретить лесную герань, гусиный лук и хохлатку.

Ранее сообщалось, что 17 сентября в Музее К. Г. Паустовского на Кузьминской улице пройдет программа "Один день с Константином Паустовским" в рамках Московской музейной недели. С 11:00 до 20:00 гости смогут узнать о жизни и творчестве писателя, его привычках и распорядке дня.