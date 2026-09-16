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16 сентября, 16:58

Наука

В РФ ученые зафиксировали редкое явление в ионосфере Земли

Фото: depositphotos/egal

Ученые Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского (ННГУ) объяснили редкое явление, которое помешало проведению эксперимента с ионосферой Земли. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Sensors.

Исследователи проводили эксперимент на установке "Сура" в Нижегородской области. С помощью мощных коротких радиоволн они изучали, как меняется ионосфера под их воздействием. Такие эксперименты проводят с 1970-х годов, чтобы лучше понять процессы в верхних слоях атмосферы.

Во время одного из наблюдений 5 августа 2024 года ученые рассчитывали получить искусственное свечение в F-слое ионосферы. Однако радиоволны не смогли пройти туда, так как на высоте 105–110 километров внезапно появился необычно плотный слой заряженных частиц, который их заблокировал.

Так называемый спорадический E-слой может возникать в ионосфере внезапно и так же быстро исчезать. Обычно он находится примерно на высоте 100 километров. В тот момент концентрация заряженных частиц в нем оказалась в 3–10 раз выше обычной. Такой слой может иметь толщину от нескольких сотен метров до 1 километра и распространяться на сотни километров по горизонтали.

Наблюдение продолжалось с 22:30 до 23:40. Из-за плотного E-слоя радиоволны не достигли F-слоя, где ученые рассчитывали вызвать слабое свечение. Оно может быть красным, зеленым или синим и иногда называется искусственным северным сиянием. При этом такое свечение намного слабее естественного и заметно только с помощью чувствительной аппаратуры.

"Сура" является одной из трех установок в мире, с помощью которых изучают искусственные возмущения ионосферы мощными радиоволнами. Две другие находятся в северной Норвегии и на Аляске. В ионосфере всего выделяют D-слой на высоте 60–90 километров, E-слой на высоте 90–120 километров и F-слой выше 130 километров.

Ранее американские ученые с помощью солнечного телескопа имени Дэниела Иноуэ на Гавайях впервые зафиксировали на поверхности Солнца крошечные вихри, способные влиять на жизнь на Земле. По данным СМИ, открытие помогает объяснить, почему внешняя атмосфера звезды горячее ее поверхности и как накапливается энергия для мощных вспышек.

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