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16 сентября, 17:34

Общество

В Сеченовском университете применили новый препарат для лечения рака носоглотки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Новый таргетный препарат начали использовать специалисты Института персонализированной онкологии Сеченовского университета при лечении рака носоглотки четвертой стадии. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.

Один из пациентов в конце 2025 года прошел первый курс такой терапии. До начала лечения мужчина регулярно принимал обезболивающие и не слышал. После курса боли прекратились, а слух восстановился.

Позднее пациент получил комплексную терапию. Контрольная компьютерная томография показала значительное уменьшение опухоли и метастазов. Сейчас мужчина, как отмечают в университете, чувствует себя полностью здоровым и ведет привычный образ жизни.

В основе действия нового лекарства лежит активация собственных иммунных сил организма для борьбы с опухолью. Клинические исследования показали, что лечение способно не только улучшать качество жизни пациентов, но и уменьшать новообразование и метастазы.

Директор института Марина Секачева отметила особенности рака носоглотки. В этой области расположено большое количество нервных пучков лица и сосудов, поэтому даже небольшая опухоль может существенно ухудшить качество жизни человека. В связи с этим значимым результатом лечения специалист назвала даже уменьшение выраженности симптомов.

В пресс-службе университета добавили, что препарат уже зарегистрирован в России и доступен пациентам. Его рассматривают как вариант терапии для людей с редкими заболеваниями, в том числе раком носоглотки и пищевода.

Ранее в России зарегистрировали препарат "Бозентан ПСК" для лечения легочной артериальной гипертензии. Лекарство выпускается в таблетках, оно стало первым отечественным дженериком такого типа. Препарат разрешено применять у пациентов с трехмесячного возраста, а также для лечения системной склеродермии и дигитальных язв у взрослых.

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