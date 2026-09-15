В России завершили курс лечения первого пациента, получавшего вакцину от рака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн сообщил, что курс лечения первого пациента, получавшего отечественную мРНК-вакцину для терапии меланомы кожи, завершился с неплохим результатом.

"Вот одному мы закончили (введение. – Прим. ред.) вакцины пациенту с неплохим результатом недели три назад", – приводит его слова ИС "Вести".

По словам онколога, вакцинация продолжается: второму пациенту уже сделали второе введение препарата, а еще несколько человек готовятся к началу лечения.

Впервые в клинической практике пациент получил персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "Неоонковак" в апреле в НМИЦ радиологии Минздрава России. Им стал 60-летний житель Курской области. В конце августа стало известно, что его лечение проходит успешно.

Еще 36 пациентов получат отечественную вакцину от меланомы до конца года. Воспользоваться препаратом россияне могут бесплатно в рамках ОМС.