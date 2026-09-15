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15 сентября, 19:20

Шоу-бизнес

Певица Бритни Спирс заявила, что ее отец лишился ног

Фото: AP/Jordan Strauss/Invision

Американская поп-певица Бритни Спирс заявила, что ее отец Джейми лишился ног. Эмоциональный пост артистка опубликовала в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) и вскоре удалила, пишет Daily Mail.

"Вы все меня знаете: я простила и всегда поступала по-человечески. Интересно, почему Бог отнял ноги у моего отца?" – написала она.

Исполнительница намекнула, что ее отец понес наказание за годы опеки над дочерью. Бритни добавила, что Джейми отобрал ее имя, возможность путешествовать и право на свободное существование.

СМИ отмечает, что отец звезды действительно лишился одной ноги, конечность ампутировали из-за бактериальной инфекции.

Ранее Спирс намекнула, что может стать бабушкой. Знаменитость опубликовала фотографии своих юных детей и старшего сына с девушкой. Поклонники артистки предположили, что речь идет о беременности возлюбленной сына певицы Шона Престона Федерлайна.

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