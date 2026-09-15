FT: Польша потеряла 394 млн долларов при попытке купить нефть за криптовалюту

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Польский энергетический концерн Orlen потерял 394 миллиона долларов, пытаясь в 2023 году в обход американских санкций приобрести венесуэльскую нефть за криптовалюту. Об этом сообщает Financial Times.

Уточняется, что сделку пыталось провести швейцарское подразделение Orlen. Оно отправило предоплату двум компаниям из ОАЭ – Hannon International и Gold Mar International Trading. Пока деньги шли через Дубай, три крупнотоннажных танкера, арендованные польским концерном, взяли курс на Венесуэлу.

По судовой документации, к середине декабря они вошли в венесуэльские воды и встали на якорь неподалеку от терминала Хосе – ключевого экспортного узла страны. Однако государственная нефтедобывающая компания Венесуэлы Petroleos de Venezuela заявила, что денег за нефть не получила.

Танкеры провели в море несколько месяцев и вернулись без груза. Спустя более двух лет концерн пытается вернуть 230 миллионов долларов, отправленных Hannon International. Но компания из Дубая утверждает, что таких денег у нее нет.

Ранее китайские нефтеперерабатывающие заводы активизировали закупки российской нефти сорта ESPO на спотовом рынке. Уточнялось, что запрашиваемые цены на сырье резко выросли, нефть ESPO с отгрузкой в ноябре предлагалась более чем на 20 долларов за баррель выше стоимости фьючерсов на Brent. Спрос на российскую нефть увеличился после того, как независимые китайские НПЗ стали терять доступ к иранской нефти.

