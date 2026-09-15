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15 сентября, 18:55

В мире

В Великобритании женщина нашла золотые монеты, которые ее муж спрятал 50 лет назад

Фото: 123RF.com/watchararitjan

Жительница Великобритании нашла старую банку из-под печенья с коллекцией золотых монет, которую ее муж спрятал около 50 лет назад. Об этом сообщило издание Independent.

Женщина обнаружила монеты во время того, как разбирала вещи перед переездом. Уточняется, что коробка стояла в мастерской и сначала показалась обычной. На ней сверху лежали серебряные монеты, а под ними – 41 южноафриканский крюгерранд и 21 британский соверен.

Монеты были в оригинальной упаковке вместе с документами о покупке. Позже выяснилось, что супруг женщины приобрел золото в середине 1970-х годов, когда страна справлялась с последствиями рецессии и высокой инфляции. Тогда один крюгерранд стоил около 80 фунтов стерлингов.

Сам мужчина о своей инвестиции никому не рассказал. Спустя полстолетия коллекция была выставлена на аукцион. Крюгерранды продали приблизительно за 100 тысяч фунтов стерлингов, а британские соверены – примерно за 13 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее рекордный для Финляндии клад серебра обнаружили возле церковной деревни Сюсмя на юге страны. Находка весит 4,5 килограмма и относится к позднему железному веку. Кроме тысяч монет, исследователи нашли фрагменты серебряных украшений, браслет, застежку и бусину. Точное число монет пока не установлено.

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