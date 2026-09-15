Variety: HBO выбрала актеров на ключевые роли второго сезона сериала "Гарри Поттер"

Фото: кадр из сериала "Гарри Поттер"; режиссер – Марк Майлод; производство – Bronte Film and TV, HBO Entertainment, Heyday Films

Телекомпания HBO выбрала исполнителей ролей Артура Уизли, Плаксы Миртл и Колина Криви для второго сезона сериала "Гарри Поттер". Об этом сообщило издание Variety.

По данным СМИ, Рейф Сполл сыграет Уизли, Молли Хьюитт-Ричардс – Миртл, а Джаспер Эмброуз – Криви. В фильмах о Гарри Поттере эти роли исполнили Марк Уильямс, Ширли Хендерсон и Хью Митчелл соответственно.

До этого сообщалось, что британский актер Кит Харингтон исполнит роль профессора Златопуста Локонса во втором сезоне.

HBO одобрила производство второго сезона сериальной адаптации "Гарри Поттера", не дождавшись выхода первого, в мае 2026 года. Создатели заявили, что планируют экранизировать каждую книгу Джоан Роулинг в формате одного полноценного сезона.



В сентябре телекомпания представила новый трейлер первого сезона сериала. Отмечалось, что премьера состоится 25 декабря на HBO Max. Серии будут выходить раз в неделю.