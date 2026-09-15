Фото: Москва 24

Движение на Кутузовском проспекте восстановлено после ДТП с пешеходом. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее сообщалось, что на Кутузовском проспекте произошла авария с участием пешехода. По уточненным данным, инцидент случился у дома 24.

На месте ДТП работали оперативные службы города. Водителей просили выбирать пути объезда.