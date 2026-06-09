Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Сахалинской области"

В Сахалинской области пьяный подросток пытался скрыться от полиции на угнанной машине, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.

ЧП произошло в Поронайске. 50-летний мужчина заявил в полицию об угоне автомобиля Toyota Mark II. Транспортное средство, схожее по описанию, заметили на улице Комсомольской, однако когда машину хотели остановить, угонщик попытался скрыться.

Выяснилось, что за рулем находился 17-летний водитель, которого раньше уже привлекали за управление автомобилем в нетрезвом виде. В этот раз уровень алкоголя составил 0,897 миллиграмма на литр. Теперь юноше грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до 2 лет.

Ранее в муниципальном округе Шатура в автомобильной аварии погибла 17-летняя девушка. За рулем находился 17-летний подросток без водительских прав, который не справился с управлением и вылетел в кювет, а автомобиль в итоге опрокинулся и въехал в дерево. Ранения также получили двое подростков 15 и 13 лет.

