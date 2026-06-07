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07 июня, 14:53

Происшествия

Четыре человека погибли при ДТП в Кузбассе

Фото: МАХ/"Полиция Кузбасса"

Четыре человека, включая одного ребенка, погибли в результате ДТП в Кузбассе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел 6 июня. Аварию устроил 39-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Водитель и трое его пассажиров скончались на месте аварии. Одна пострадавшая госпитализирована.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения. Следователи продолжают работу на месте ДТП. Для выяснения обстоятельств будет назначен ряд экспертиз.

Ранее автомобиль, столкнувшись с другой машиной, выехал на тротуар рядом с остановкой в Москве. Инцидент произошел в районе дома № 18 на Окской улице.

Пострадали два человека. Одна пострадавшая была пассажиром автомобиля, а вторая – пешеходом.

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