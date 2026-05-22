Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом на юге Москвы

Водитель автобуса и пять пассажиров, в том числе несовершеннолетний, пострадали в ДТП на юге Москвы. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в мессенджере MAX.

Авария произошла на Ереванской улице в районе дома 8. По предварительным данным, водитель автобуса наехал на стоящее транспортное средство. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

В пресс-службе ГУП "Мосгортранс" уточнили, что автобус, следовавший по маршруту № 850, врезался в грузовой автомобиль. По данному факту начата проверка, после которой будут приняты меры для недопущения повторения таких инцидентов. Подчеркивается, что безопасность на дороге – приоритет.

"Ситуация находится на личном контроле у генерального директора предприятия Н. А. Асаула. В настоящее время связываемся с пострадавшими, чтобы оказать необходимую поддержку и помощь в оформлении документов для получения страховых выплат", – добавили в Мосгортрансе.

Ранее авария с участием автобусов е91 и № 523 произошла в столичном районе Северное Бутово. ДТП случилось в районе дома 2 на Старобитцевской улице. Причины происшествия тоже устанавливали сотрудники ГАИ.

До этого массовое ДТП с грузовиком произошло в Дмитровском округе Московской области. Фура врезалась в восемь автомобилей, которые остановились из-за запрещающего сигнала светофора. За медпомощью обратились четыре человека.

