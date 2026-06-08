08 июня, 15:00Мэр Москвы
Собянин сообщил о четвертом беспилотнике, сбитом на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны России отразили атаку вражеского БПЛА, направлявшегося к Москве. Об этом в МАХ сообщил Сергей Собянин.
К месту падения обломков беспилотника прибыли специалисты экстренных служб.
За последние сутки сбит уже четвертый вражеский дрон. Атака первого была нейтрализована примерно в 10:30.
На фоне опасности ограничительные меры вводились в аэропорту Жуковский, однако затем были сняты. Ограничения также до сих пор действуют в столичном аэропорту Домодедово.