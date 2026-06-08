Собянин сообщил о четвертом беспилотнике, сбитом на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны России отразили атаку вражеского БПЛА, направлявшегося к Москве. Об этом в МАХ сообщил Сергей Собянин.

К месту падения обломков беспилотника прибыли специалисты экстренных служб.

За последние сутки сбит уже четвертый вражеский дрон. Атака первого была нейтрализована примерно в 10:30.

На фоне опасности ограничительные меры вводились в аэропорту Жуковский, однако затем были сняты. Ограничения также до сих пор действуют в столичном аэропорту Домодедово.