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13 июня, 10:46

Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Перу

Фото: 123RF.com/albund

Землетрясение произошло в Перу недалеко от границы с Эквадором, его магнитуда составила 5,1. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Сейсмособытие было зафиксировано на глубине 72,3 километра. Подземные толчки произошли в 06:35 (09:35 по московскому времени) в 60 километрах к северо-востоку от города Тамбогранде, где проживают порядка 30 тысяч человек.

Сведений о пострадавших и разрушениях не приходило.

Ранее крупное землетрясение произошло в районе побережья Филиппин. Изначально его магнитуда составляла 8,1, но затем была пересмотрена до 7,8. По данным китайского сейсмологического центра, магнитуда составила 7,9. По последним данным, 53 человека погибли.

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