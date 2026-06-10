GMA News: число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 53 человек

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Количество погибших в результате землетрясения на Филиппинах возросло до 53 человек. Об этом сообщает телеканал GMA News, ссылаясь на противопожарную службу республики.

Землетрясение на Филиппинах зафиксировали 8 июня. Эпицентр подземных толчков располагался в 51 километре к северу от города Генерал-Сантос, где проживают около 697 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Изначально магнитуда составляла 8,1, но через время была пересмотрена до 7,8. При этом, по данным китайского сейсмологического центра, магнитуда составила 7,9.

В посольстве России заявили, что данные о пострадавших россиянах не поступали. В основном российские туристы находятся в сейсмически безопасных зонах – на Себу, Боракае, Палаване, острове Сиаргао.

