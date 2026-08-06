"Аэрофлот" изменит расписание рейсов в Сочи и Геленджик из-за ограничений в аэропортах

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Авиакомпания "Аэрофлот" скорректирует расписание рейсов в Сочи и Геленджик. Причиной стали временные ограничения на прием воздушных судов в аэропортах этих городов 6 августа, сообщили в пресс-службе перевозчика.

В компании уточнили, что часть рейсов перенесут на другое время, некоторые отменят. Ряд воздушных судов направили на запасные аэродромы. Пассажиров таких рейсов доставят к местам назначения наземным транспортом.

Также расписание рейсов из-за ограничений в аэропорту Сочи изменила авиакомпания "Победа". Некоторые рейсы задержаны или отменены.

О возможной корректировке расписания до этого предупреждали в столичном аэропорту Внуково. Пассажирам предложили узнать дополнительную информацию через онлайн-табло, чат-бот или по номеру телефона.

