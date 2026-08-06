"Победа" скорректировала расписание из-за ограничений в аэропорту Сочи

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Авиакомпания "Победа" вынужденно корректирует расписание полетов из-за продолжительных временных ограничений в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

В компании уточнили, что часть рейсов задержана или отменена. Причиной стали ограничения на вылет и прилет воздушных судов, а также уход некоторых рейсов на запасные аэродромы.

Службы авиакомпании работают в усиленном режиме. Пассажиров информируют и обслуживают в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами перевозчика.

Ранее в аэропорту Внуково сообщили о возможных корректировках расписания авиарейсов. Это связано с ограничениями на прием и отправку воздушных судов, действующими в ряде аэропортов России.

Кроме того, командиры некоторых самолетов приняли решение отложить взлет, чтобы осуществить дозаправку для облета закрытых зон.