06 августа, 16:26Транспорт
"Победа" скорректировала расписание из-за ограничений в аэропорту Сочи
Фото: ТАСС/Валентин Антонов
Авиакомпания "Победа" вынужденно корректирует расписание полетов из-за продолжительных временных ограничений в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
В компании уточнили, что часть рейсов задержана или отменена. Причиной стали ограничения на вылет и прилет воздушных судов, а также уход некоторых рейсов на запасные аэродромы.
Службы авиакомпании работают в усиленном режиме. Пассажиров информируют и обслуживают в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами перевозчика.
Ранее в аэропорту Внуково сообщили о возможных корректировках расписания авиарейсов. Это связано с ограничениями на прием и отправку воздушных судов, действующими в ряде аэропортов России.
Кроме того, командиры некоторых самолетов приняли решение отложить взлет, чтобы осуществить дозаправку для облета закрытых зон.