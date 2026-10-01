Радиостанция "Судного дня" вышла в эфир с двумя сообщениями

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Радиостанция УВБ-76, известная как радио "Судного дня", передала в эфир две шифровки подряд. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеграм-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.

Передачи зафиксировали 1 октября в 09:23 и 09:26 по московскому времени. Сначала в эфире можно было услышать слово "балетоманка", затем прозвучал сигнал "ароберн".

До этого радиостанция проявляла активность 28 сентября. Тогда в 07:08 она передала слово "накопитель".

Также послания передавались 24 сентября. При этом за сутки прозвучало 7 сообщений, некоторые из которых содержали сразу несколько слов.

