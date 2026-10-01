Россиянам стали доступны индивидуальные вакцины и клеточная терапия по ОМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Индивидуальные терапевтические вакцины и технологии CAR-T-клеточной терапии теперь включены в программу государственных гарантий и доступны россиянам по полису обязательного медицинского страхования. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко на форуме "Пациент-ориентированные инновации: практика и реалии", передает РИА Новости.

По словам министра, первые пациенты уже получают такое лечение бесплатно. Он отметил, что это меняет логику оказания медицинской помощи: вместо стандартных схем применяются персонализированные решения, рассчитанные на конкретного человека. Работа в этом направлении будет продолжена, и ее подкрепят соответствующими ресурсами, подчеркнул Мурашко.

Кроме того, со следующего года в программу ОМС включат преконцепционный генетический скрининг для будущих родителей. Он позволяет определить, является ли человек носителем определенных генов и хромосомных маркеров. Благодаря таким сведениям пары смогут принимать более осознанные решения о планировании беременности и использовании репродуктивных технологий.

В настоящее время профессиональное сообщество медицинских генетиков создает рекомендации, в которых будет определен объем и показания для проведения такой процедуры.