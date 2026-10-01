Саммит моды БРИКС+ привлек экспертов из Индии, Китая, Малайзии и других стран

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

С 28 по 30 сентября в столице прошел четвертый Саммит моды БРИКС+. Он привлек экспертов из России и еще свыше 60 государств: Белоруссии, Казахстана, Бразилии, Китая, Мексики, Индии, Малайзии и других. Форум собрал в Москве дизайнеров, стилистов, представителей органов власти, профильных ассоциаций и бизнес-сообщества, преподавателей вузов, журналистов, блогеров, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"За четыре сезона Саммит моды БРИКС+ объединил представителей более 100 стран – половины государств мира. Ежегодно участники форума обсуждают ключевые для отрасли вопросы. На этот раз основной темой стало влияние глобальных экономических, социальных и технологических трансформаций на модную индустрию", – рассказала Сергунина.

По ее словам, деловая программа четвертого сезона включала 26 пленарных сессий. Их посвятили поддержке локальных брендов, новым трендам на международном рынке, привлечению инвестиций, роли народных ремесел в дизайн-индустрии, предпочтениям молодежи и использованию искусственного интеллекта, технологичным материалам.

На форуме продолжилась традиция проведения выставок, отражающих многогранную культуру России и стран БРИКС. Бренд "Хохлома" представил экспозицию "Хохлома х российские дизайнеры". Главная идея проекта – через сотрудничество с ведущими художниками и дизайнерами показать, что современная одежда, аксессуары, мебель и украшения могут быть вдохновлены старинными промыслами.

Благодаря предыдущим сезонам саммита 23 отечественных модельера со всей России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Улан-Удэ, Якутска и Комсомольска-на-Амуре, получили приглашения поучаствовать в отраслевых событиях в разных государствах. Например, они уже побывали в Индии, Тунисе, Коста-Рике, Южно-Африканской Республике, Эфиопии.

Такие крупные события, как модный форум БРИКС, помогают в продвижении отечественных брендов на мировом рынке. Их участники презентуют друг другу свои преимущества и потенциал, обсуждают перспективные пути развития индустрии, договариваются о взаимной поддержке и новых проектах.

В 2024 году на саммите подписали декларацию о создании Международной модной федерации БРИКС. В нее входит 60 государств.

В прошлом году на форум приехали свыше 260 профессионалов из 65 стран. Помимо прочего, для делегатов провели специальные сессии, посвященные ЮАР и Бразилии. Посетители выставки "Родные мотивы" познакомились с костюмами народов России и актуальными модными образами на их основе.

Также были заключены соглашения о намерениях с городом Рио-де-Жанейро и организаторами Недели моды в Китае. Документы предполагают долгосрочное культурное и деловое партнерство.

Саммит моды БРИКС+ проходит в рамках Московской недели моды.

Московская неделя моды в Центральном выставочном зале "Манеж" завершится 1 октября. Свои коллекции на мероприятии представили в том числе участники проекта "Сделано в Москве". Компании презентовали новую продукцию в рамках индивидуальных показов. Кроме того, около 35 локальных брендов продемонстрировали различные образы на коллективном показе "Сделано в Москве".