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01 октября, 11:20

Политика

В российской ПВО создали дополнительный эшелон прикрытия на предельно малых высотах

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минобороны усилило российскую систему противовоздушной обороны дополнительным эшелоном прикрытия на предельно малых высотах, который рассчитан на борьбу с беспилотниками. Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Андрей Мордвичев в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, для повышения эффективности защиты войск и объектов тыла от ударов беспилотников был увеличен боевой состав соединений и воинских частей ПВО. В них включили подразделения противодействия БПЛА.

Также в 2026 году армия РФ продолжила формирование и перевооружение частей на современные средства ПВО. Наибольшую результативность в спецоперации показывают зенитные ракетные комплексы С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М2". Кроме того, себя хорошо зарекомендовал переносной ЗРК "Верба". Значительный вклад в уничтожение БПЛА на предельно малых высотах также вносят мобильные огневые группы.

Комплексирование различных видов вооружений в эшелонированной системе ПВО позволяет поражать все средства воздушного нападения, включая оперативно-тактические и тактические ракеты, крылатые ракеты, реактивные снаряды РСЗО и беспилотники различных типов.

Кроме того, Мордвичев сообщил, что в армии завершается переход ракетных войск и артиллерии в разведывательно-огневую систему. Танковые формирования будут модернизироваться за счет разработки танков нового поколения, а также внедрения эффективных систем управления огнем с элементами искусственного интеллекта и высокой степенью автоматизации боевых процессов. По словам главкома, опыт СВО подтверждает правильность выбранных направлений развития.

Ранее российские предприятия разработали стрелковый комплекс из винтовки и линейки мощных патронов. Все компоненты произвели в России. Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев отметил, что разработка получилась на уровне лучших зарубежных аналогов и может заинтересовать также спецслужбы и военнослужащих.

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