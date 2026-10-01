Шестилетняя девочка выпала из окна четвертого этажа в Башкирии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Шестилетняя девочка выпала из окна четвертого этажа жилого дома в Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД в MAX.

По данным ведомства, инцидент произошел 30 сентября в Стерлитамаке. В квартире вместе с девочкой находилась мать. Пока женщина была на кухне, ребенок оставался в комнате.

Девочка самостоятельно взобралась на подоконник, открыла окно и выпала из него. Мать услышала шум, зашла в комнату и увидела открытое окно. Посмотрев вниз, она обнаружила лежащую на земле дочь.

Женщина позвонила в службу 112. В результате пострадавшую госпитализировали. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее ребенок в возрасте одного года девяти месяцев погиб после падения из окна девятого этажа в Уфе. По предварительной информации, трагедия произошла 28 сентября. От полученных травм ребенок скончался в карете скорой помощи. По данному факту начата проверка.