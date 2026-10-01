Актриса Екатерина Варнава задолжала Роскомнадзору почти 50 тысяч рублей

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Актриса Екатерина Варнава должна выплатить Роскомнадзору почти 50 тысяч рублей. Об этом стало известно из судебного приказа, с которым ознакомился РЕН ТВ.

Согласно документам, суд постановил взыскать с Варнавы 49 071 рубль 43 копейки. Это задолженность за третий и четвертый кварталы 2025 года.

Кроме того, актриса должна заплатить в государственный бюджет 8 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма взыскания составляет чуть больше 57 тысяч рублей.

Причина образования задолженности в документах не указана.

Ранее Роскомнадзор обратился в суд с иском к бывшей участнице шоу "Уральские пельмени" Юлии Михалковой о взыскании 4,8 тысячи рублей. Предположительно, обращение может быть связано с задолженностью артистки по отчислениям за рекламу в интернете.