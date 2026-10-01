Легкомоторный самолет сел на дорогу в Ульяновской области

Фото: телеграм-канал SHOT

Легкомоторный самолет совершил посадку на автодорогу вблизи поселка Карсун в Ульяновской области. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По предварительным данным, инцидент произошел 1 октября в дневное время. Воздушное судно приземлилось прямо на проезжую часть после того, как пилоту внезапно стало плохо.

Отмечается, что сейчас самолет находится рядом с дорогой и это не мешает движению автотранспорта.

Ранее самолет немецкой авиакомпании Lufthansa экстренно приземлился в Лионе из-за возгорания пауэрбанка в салоне. Судно летело из Франкфурта-на-Майне в Лиссабон.

Самолет начал снижение над Швейцарией примерно через час после начала полета. Перед приземлением экипаж подал сигнал об аварийной ситуации. На борту находились 198 пассажиров и 6 членов экипажа.