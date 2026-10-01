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01 октября, 12:36

Политика

Россия высылает группу сотрудников дипмиссий Венгрии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В течение двух недель группа сотрудников дипмиссий Венгрии должна покинуть Россию, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

В министерстве отметили, что 1 октября в МИД вызвали временного поверенного в делах Венгрии в России Габора Гергича. Ему выразили решительный протест из-за того, что Венгрия безосновательно и недружественно потребовала от нескольких российских дипломатических сотрудников покинуть территорию страны.

Гергичу передали, что группа сотрудников посольства в Москве, а также Генконсульств в Санкт-Петербурге и Казани должна в двухнедельный срок покинуть Россию. В МИД РФ заявили, что это ответная мера.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что Будапешт высылает 10 российских дипломатов. Она объяснила это тем, что сотрудники миссии якобы занимались деятельностью, неприемлемой для дипломатов. При этом она указывала, что это решение не означает разрыва отношений с Москвой.

Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр, в свою очередь, назвал этот шаг защитой суверенитета государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что данное решение негативно скажется на двусторонних отношениях, и пообещал, что Москва даст на это "адекватный ответ".

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