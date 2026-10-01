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01 октября, 12:30

Экономика

Госдолг России составит 67,9 трлн рублей к концу 2029 года

Фото: epositphotos/blinow61

Госдолг России к концу 2029 года составит 67,9 триллиона рублей. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2027–2029 годы.

По итогам 2027 года объем госдолга ожидается на уровне 53,9 триллиона рублей, но в 2028 году он может увеличиться до 61,1 триллиона рублей.

При этом доля внутреннего долга в общем объеме госдолга будет расти в ближайшие годы. В частности, в 2027 году она составит 89,1%, в 2028-м – приблизительно 89,9%, а в 2029 году достигнет 91,3%.

Ранее Владимир Путин заявил, что дефицит федерального бюджета является некритичным. Он также напомнил, что уровень госдолга России остается одним из самых низких в мире.

При этом российский лидер подчеркнул, что важно не просто урезать расходы, а грамотно перераспределять средства в пользу ключевых направлений.

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