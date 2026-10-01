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01 октября, 12:53

Политика

В ГД внесли проект о повышении штрафа за нарушение общественного порядка

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение в среднем в два раза штрафов за нарушение общественного порядка. Документ опубликован в электронной базе.

Изменения коснутся штрафов за курение табака, потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов в неположенных местах, распитие алкоголя в запрещенных зонах, а также за проживание без паспорта или регистрации. Кроме того, предлагается увеличить наказание за мелкое хулиганство, нарушение правил организации митингов и пикетов, дискредитацию Вооруженных сил России и производство экстремистских материалов.

В пояснительной записке отмечается, что проект направлен на повышение нижних и верхних пределов штрафов для физических, должностных и юридических лиц по составам правонарушений, посягающих на общественный порядок и безопасность. Документ также совершенствует административную ответственность в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Авторы инициативы подчеркивают, что индексация штрафов обеспечивает адекватность наказания текущей экономической ситуации и сохраняет справедливое соотношение между размером штрафа и степенью общественной опасности правонарушения.

Ранее россиянам рассказали, какие осенние работы на даче могут повлечь штраф. В частности, это может быть неправильно проведенная подготовка участка к зиме, включая утилизацию сухой травы, ботвы и спиленных веток. Ответственность также грозит за слив неочищенных стоков из выгребной ямы или септика в канаву либо овраг.

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