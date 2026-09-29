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29 сентября, 18:53

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Эксперт Бондарь: сжигание сухой травы и спиленных веток на даче грозит штрафом

Эксперт рассказал, какие осенние работы на даче могут повлечь штраф

Фото: 123RF.com/klyona

Неправильно проведенная осенняя подготовка дачного участка к зиме, включая утилизацию сухой травы, ботвы и спиленных веток, может повлечь штраф. Об этом в беседе с RT рассказал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Специалист советует подходить к утилизации осторожно. Ветки и траву не стоит сжигать в общей куче посреди огорода. Открытое пламя разрешено разводить не ближе 15 метров от строений. Если используется металлическая бочка с крышкой, дистанцию можно сократить до 7,5 метра.

За нарушение этих нормативов предусмотрен штраф по статье 20.4 КоАП РФ – от 5 до 15 тысяч рублей. Сжигание пластика, полиэтиленовой пленки или обрезков рубероида после ремонта подпадает под статью 8.2 КоАП РФ, поскольку это вредит воздуху и почве. В таком случае штраф составит от 2 до 3 тысяч рублей.

Заросшие бурьяном сотки тоже создают угрозу возгорания, что подпадает под статью 20.4 КоАП РФ. Если участок зарос борщевиком Сосновского, применяются региональные нормы о благоустройстве. По ним штраф может достигать от 2 до 5 тысяч рублей.

Ответственность грозит и за слив неочищенных стоков из выгребной ямы или септика в канаву либо овраг. За загрязнение почвы наступает ответственность по статье 8.2 КоАП РФ, а при попадании стоков в водоем – по статье 8.42 КоАП РФ со штрафом до 4,5 тысячи рублей.

Не стоит мыть личный автомобиль на общей улице поселка или у пруда: нефтепродукты и шампунь попадают в воду, которую дачники могут использовать. Спиливать сухие березы за забором тоже небезопасно – по статье 8.28 КоАП РФ за самовольную вырубку положен штраф от 3 до 4 тысяч рублей с возмещением ущерба.

Ранее в Росреестре рассказывали, что размер административных штрафов за нарушения земельного законодательства с 1 октября 2026 года не изменится. Порядок рассмотрения дел об административных нарушениях также останется прежним. При назначении наказания будут по-прежнему учитывать характер нарушения и обстоятельства, которые могут смягчить ответственность.

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