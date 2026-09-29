Два человека погибли при столкновении школьного автобуса и автомобиля в Башкирии

Фото: МАХ/"Прокуратура Республики Башкортостан"

Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ-2112 со школьным автобусом ПАЗ в Башкирии. Об этом сообщила прокуратура республики.

Авария произошла около 18:00 по местному времени (16:00 по московскому) на 14-м километре дороги Уфа – Чишмы. Погибли водитель легкового автомобиля и его 17-летний пассажир.

В прокуратуре добавили, что в автобусе находились 22 ученика и сопровождающий, никто из них не пострадал.

Ранее сообщалось, что двое подростков пострадали в результате ДТП в Хотькове. Авария случилась на улице Михеенко. Женщина за рулем Opel при повороте во двор не пропустила встречный кроссовый мотоцикл. Удар привел к серьезным последствиям для юных байкеров: 13-летних водителя и пассажира мототранспорта экстренно госпитализировали с травмами.