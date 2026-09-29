Главой правительства Марокко впервые стала женщина

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Король Марокко Мухаммед VI назначил Фатиму аль-Мансури главой правительства и поручил ей сформировать новый кабинет. Таким образом, она стала первой женщиной в истории королевства, занявшей этот пост, сообщило марокканское гостелевидение.

Решение монарха последовало после состоявшихся 23 сентября выборов в нижнюю палату парламента. Победу на них одержала партия "Подлинность и модернизм", входящая в правящую коалицию. Она провела в палату представителей 97 депутатов.

По конституции страны, принятой в 2011 году, король поручает возглавить правительство представителю партии-победительницы. Аль-Мансури входит в число ключевых фигур этой политической силы. С февраля 2024 года она вместе с Мохамедом Мехди Бенсаидом и Фатимой Саади координирует коллегиальное руководство партией. Теперь ей предстоит собрать новую команду министров.

Ранее стало известно, что Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) выбрала нового генерального директора. Им стала Саадия Захиди, управляющий директор и член правления Всемирного экономического форума. Она приступит к обязанностям 1 ноября 2026 года. Захиди будет первой женщиной во главе IATA и девятым по счету руководителем этой организации.

