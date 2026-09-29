Блогер Юля Гаврилина рассказала, что купила дом для родителей в Подмосковье

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/julia.gavrilina

Блогер Юля Гаврилина рассказала, что приобрела дом для родителей и перевезла их в Подмосковье, передает канал "Звездач" в мессенджере МАХ.

Сама девушка пока не обзавелась жильем и вновь сменила съемную квартиру. Гаврилина призналась, что хотела бы купить собственную квартиру, однако пока только определяет, какой именно она должна быть.

Блогер рассматривает разные районы, площадь, этаж и планировку и не исключает вариант с загородным домом. Жить рядом с родителями Гаврилина пока не планирует. По соседству с их домом продается еще один, однако девушка от такой затеи отшутилась.

"Будем как Воронины?" – прокомментировала идею Юля.

Ранее певец Прохор Шаляпин купил маме квартиру в доме напротив своего. Он рассказал, что раньше она проживала в Мытищах, а теперь переехала в Даниловский район Москвы ближе к сыну. Шаляпин отметил, что у его дома удобное расположение – недалеко находится метро. Он также добавил, что прожил в этом районе большую часть своей жизни.