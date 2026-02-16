Блогер Айза-Лилуна Ай жестко ответила хейтерам по поводу прически младшего сына

Блогер и экс-супруга рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай ответила на критику подписчиков, которые недовольны прической ее младшего сына. Дети каких еще звезд сталкиваются с хейтом – расскажет Москва 24.

Сын Айзы-Лилуны Ай

Блогер и экс-супруга рэпера Гуфа часто делится в соцсетях контентом с семьей, и в кадр нередко попадает ее 9-летний сын Элвис от бизнесмена Дмитрия Анохина. Мальчик – обладатель длинных кудрявых волос: на кадрах в соцсетях знаменитой мамы он предстает с собранной в хвост или пучок шевелюрой. При этом в комментариях некоторые пользователи порой выражают негатив по поводу прически Элвиса.

Айза решила раз и навсегда ответить хейтерам, разместив видео с сыном.





Айза-Лилуна Ай блогер Мой 9-летний сын со своими длинными, шикарными, густыми волосами гораздо мужественнее, чем 40-летние тюбики, которые пишут унизительные сообщения про ребенка со своих проперженных диванов. А может, мой сын апачи, или суми, или пхом? А может, у него длинные волосы по религиозным соображениям? Не задавались таким вопросом?

"Ну, а если без шуток, то выходите уже из леса со своими бритыми головами и лобками и начните жить современную жизнь", – добавила она.

В комментариях Айзу и ее сына поддержали не только пользователи соцсетей, но и Гуф, который оставил эмодзи в виде поцелуя.

"Какой красивый мальчик", "я просто в шоке с красоты его ресниц и волос тоже", "пусть наконец-то всем станет интересна своя, а не чужая жизнь", "не реагируй на ущемленных", "раньше все носили длинные волосы: богатыри, князья", – также поддержали звезду комментаторы.

Дочь Юлии Пересильд

16-летняя звезда сериала "Слово пацана" Анна Пересильд часто сталкивается с критикой в Сети по поводу внешности. В начале февраля дочь заслуженной артистки РФ опубликовала в соцсетях кадры с новой прической: она рассталась с длинными волосами, отдав предпочтение каре. Некоторые комментаторы поддержали смену имиджа девочки, другие же раскритиковали, заявив, что "раньше было лучше".

Помимо этого, девушку часто критикуют за якобы слишком "взрослые" наряды, яркий макияж, отмечая, что Анна выглядит "не по возрасту".

В свою очередь актриса отвечала недовольным, что предпочитает "придумывать свой стиль", а не носить спортивные или оверсайз-вещи.

Дочь Даны Борисовой

Наследница телеведущей, 18-летняя Полина Аксенова, регулярно сталкивается с хейтом в соцсетях. В основном комментаторы подчеркивают ее увлечение пластическими операциями. Девушка спровоцировала новую порцию недовольства в соцсетях в середине января, когда поделилась снимками с отдыха в Египте. Полина предстала в купальнике, продемонстрировав фигуру. При этом одни комментаторы подержали девушку в том, что она не стесняется своих форм, а другие резко высказались по поводу якобы лишних килограммов.

В 2025 году Полину часто критиковали за пластические операции, на некоторые из них она решилась еще до совершеннолетия. В частности, дочь Даны Борисовой сделала ринопластику, которую ей оплатила сама телеведущая. Позже девушка прибегла к коррекции груди, ягодиц и процедуре по удалению лишних жировых накоплений. Хейтеры в Сети задавались вопросом, зачем Полина легла под нож хирургов и начала "перекраивать" себя в столь юном возрасте.

К слову, в начале января девушка поделилась в личном блоге, что считает некоторые операции, которые сделала, "перебором".

"Мама помешана на пластических операциях, не видит ничего страшного в этом, и, наверное, я делала в какой-то степени под ее влиянием", – заявила Полина.

Дочь Виктории Бони

В 2025 году телеведущая и блогер стала часто выкладывать контент с наследницей, 13-летней Анджелиной. Видео матери и дочери стали набирать миллионы просмотров, а пользователи назвали ролики Бони "главным сериалом лета". Однако, несмотря на растущую популярность, Анджелина стала также сталкиваться с хейтом в соцсетях. Девочку критиковали за одежду: хейтеры считали ее мини-юбки и топы слишком открытыми и "взрослыми". Пользователи также часто осуждали резкие высказывания Анджелины в адрес матери, обвиняя подростка в неуважении.

Помимо этого, девочку критиковали за поведение. В том числе пользователей Сети возмутила публикация видео, где она устроила истерику из-за необходимости лететь эконом-классом.

"Это ужасно, мам! Я не рождена для этого! Умоляю. Не могу там сидеть нормально. Я хочу быть в комфорте. Пожалуйста, можешь мне взять бизнес?!" – возмущалась школьница.

Дочь Ксении Бородиной

В декабре 2025 года в Сети разгорелся скандал вокруг младшей дочери телеведущей, уже 10-летней Теоны. В Сети завирусился ролик, на котором девочка со своей подругой ответили на вопрос журналиста, на что бы они потратили миллион долларов.

"На виллу на Мальдивах, Rolls-Royce, и я бы купила весь Dubai Mall", – ответила девочка.

В соцсетях ребенка обвинили в избалованности и отсутствии ценностей, а также раскритиковали методы воспитания Ксении.

"Поколение, которое не знает слова "труд", "это видео не про детей, а про ценности их родителей", "мы в детстве мечтали помогать животным или изобретать лекарства, а современные дети – о Дубае. Мир потерян", – отметили комментаторы.

В свою очередь Бородина вступилась за дочь, обвинив авторов ролика в хайпе и травле детей. При этом телеведущая заявила, что "о благах мечтать не стыдно".





Ксения Бородина телеведущая, блогер Я рада, что у моего ребенка закрыты базовые потребности! Я этому посвятила большую часть своей жизни, чтобы мои дети учились, путешествовали, имели возможность купить, что хотят.

Телеведущая также призвала не сравнивать нынешнее подрастающее поколение с теми, кто вырос в 1990-е, отметив, что сейчас другое время и дети более современные.