Прилучный рассказал, что не собирался снова жениться после развода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Актер Павел Прилучный не планировал еще раз жениться после развода с актрисой Агатой Муцениеце. Об этом он заявил в выпуске "Шоу Воли".

По словам актера, с нынешней женой Зепюр Прилучной-Брутян он познакомился, еще будучи в браке с Муцениеце, поэтому не мог позволить себе большего.

Прилучный отметил, что в тот период они общались как продюсер и актриса, но уже тогда он стал замечать ее личные качества и понял, что именно такая женщина ему подходит.

Развод Прилучного и Муцениеце состоялся в 2020 году. Актриса подала в суд на экс-супруга по вопросу алиментов и выиграла его. Позже актер обжаловал это решение. На Брутян Прилучный женился в 2022 году. У пары родился сын.