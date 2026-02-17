Певица Анна Asti рассказала, что уехала из России ради "пополнения семьи"

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Певица Анна Asti рассказала, что уехала из России в Испанию ради "пополнения семьи". Об этом она заявила на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Сейчас я в Испании, ищу самых прекрасных андалузских лошадей для пополнения нашей семьи. Моя мечта – построить ранчо для любителей и профессионалов, для лошадей и людей", – поделилась исполнительница.

Артистка призналась, что мечта о собственной лошади была у нее с детства – при виде этих животных она замирала от восторга. Сейчас у нее уже 12 лошадей и 1 пони. Первую лошадь певица приобрела всего год назад, заявив, что "сорвалась", но в итоге обрела "прекрасную подругу".

Она добавила, что "красивущие спортивные" животные вызывают у нее слезы, и призналась, что сейчас также занимается восстановлением деревни. По словам певицы, она уже не представляет, как бы она жила без лошадей.

Ранее сообщалось, что Анна Asti была включена в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". В числе причин внесения ее в реестр – "нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства".