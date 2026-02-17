В ГД предложили создать федеральное агентство по борьбе с буллингом

Фото: 123RF.com/erika8213

Федеральное агентство по борьбе с буллингом может появиться в России. Создать его предложили депутаты Госдумы Владимир Плякин, Ксения Горячева и вице-спикер Владислав Даванков, передает РИА Новости со ссылкой на обращение на имя председателя правительства Михаила Мишустина.

Парламентарии предложили наделить агентство различными функциями. В их число входит создание единых стандартов профилактики травли и понятный алгоритм действий для родителей и школ, а также межведомственная координация ведомств и органов системы профилактики по сопровождению случаев буллинга.

Кроме того, федеральное агентство создаст единую горячую линию и цифровой сервис. Будет заниматься организацией федеральных программ подготовки и повышения квалификации педагогов, школьных психологов и управленческих команд по профилактике травли. В документе упоминается и система мониторинга и обезличенного учета распространенности буллинга.

По мнению авторов инициативы, это позволит сделать помощь по-настоящему доступной и понятной для семей и снизит вероятность затягивания конфликтов.

Ранее Минпросвещения разослало в российские школы инструкции с пятью этапами действий на случай конфликтной ситуации с учениками. На каждый этап разрешения конфликта отводится 1–3 дня.

При необходимости к делу могут привлечь правоохранительные органы. Если разобраться с ситуацией не удается, руководителям учреждения рекомендуется обратиться в комиссию по урегулированию споров.