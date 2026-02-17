Форма поиска по сайту

17 февраля, 17:22

Митрофан и Прасковья возглавили рейтинг редких имен в Подмосковье

Фото: depositphotos/IuliiaVerstaBO

В Московской области остается актуальной тенденция выбирать имена новорожденным с древнерусскими корнями. Среди наиболее редких имен с начала 2026 года – Митрофан и Прасковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития региона, передает ТАСС.

"Если говорить о популярных и востребованных, то в топе у нас по-прежнему Михаил, Александр, Тимофей, София, Анна и Василиса", – привели в тексте слова министра социального развития Подмосковья Андрея Кирюхина.

В пресс-службе отметили, что редкие имена с древнерусскими корнями отражают культурное наследие, интересы родителей и индивидуальность новорожденных. Среди других необычных имен для мальчиков указаны Аникей, Велеслав, Ефимий, Спиридон и Фаддей, а для девочек – Аполлинария, Весна, Милолика, Полианна и Устинья.

Также в министерстве подчеркнули, что в этом году в Подмосковье уже зарегистрированы дети с двойными именами, такими как Август-Павел, Лио-Леонид, Жан-Артур, Яков-Робсон, Алла-Есения и Кира-Мария, отметив, что этот тренд наблюдается в регионе уже не первый год.

Вместе с тем свыше 214 новорожденных девочек получили имя Татьяна в Москве в 2025 году. Это оказалось на 25% больше, чем годом ранее. При этом количество детей с таким именем превысило 200 впервые за последние несколько лет.

290 детей родились в Москве 12 февраля

