17 февраля, 17:48

Экономика

Владелец "Северстали" назвал масштаб главным вызовом для российской экономики

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Главным вызовом для российской экономики является масштаб и недостаточное экономическое пространство. Такое мнение выразил основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов на форуме в рамках Недель российского бизнеса РСПП.

Мордашов отметил, что в условиях фрагментации рынка РФ заранее создала альтернативную торговую систему, благодаря чему может свободно торговать со странами, где проживает 350 миллионов человек. При этом потенциально рынок может вырасти до 700 миллионов человек.

Прежде всего речь идет о развивающихся странах с устойчивым ростом: Вьетнаме, Иране, Египте, Индонезии. Однако наличие большого рынка само по себе не решит проблемы экономики, уверен Мордашов.

"Нам нужно большое экономическое пространство, чтобы быть эффективным", – цитирует его РБК.

Например, для развития аэрокосмической отрасли, энергетики и тяжелого машиностроения критически важна окупаемость вложений, пояснил Мордашов. Нынешнего объема экономик дружественных стран для этого недостаточно. В связи с этим РФ необходим "экономический простор" и поиск надежных партнеров в Южной Америке, Азии и на Ближнем Востоке.

По мнению владельца "Северстали", привлекательной зоной для сотрудничества являются страны БРИКС. Суммарный рост их валового внутреннего продукта (ВВП) в 2025 году составил 3,4–3,8%, напомнил Мордашов. В это же время доля объединения в мировом ВВП, рассчитанном по паритету покупательной способности, достигла 41%.

Мордашов добавил, что бизнес сталкивается с медленным устранением бюрократических барьеров, проблемами с конкурентоспособностью местных производителей из-за укрепления рубля, а также необходимостью создания собственной финансовой инфраструктуры.

Однако, по словам бизнесмена, мир идет по пути фрагментации, которая перетекает в создание блоков. В этом плане Китай будет заинтересован в развитии сотрудничества с Россией, уверен Мордашов.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин заявлял, что экономика РФ является устойчивой. В последние 3 года российская экономика растет выше среднемировых темпов, а власти выполняют все социальные обязательства, подчеркнул он. Председатель кабмина пообещал, что правительство будет работать над тем, чтобы к концу года сформировать конкретный прогноз по стимулированию экономического роста в РФ.

