Nature: огненноногие белки оказались природным резервуаром вируса оспы обезьян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сосницкий Олег

Ученые установили, что огненноногая белка может являться природным резервуаром вируса оспы обезьян. Об этом сообщили в британском научном журнале Nature.

Исследователи проанализировали тушу животного, обнаруженную в трех километрах от территории обитания мангабеев (род приматов из семейства мартышковых. – Прим. ред.) за 12 недель до вспышки заболевания. Согласно их выводам, именно белки стали источником заражения приматов.

В публикации отмечается, что, поскольку белки и нечеловеческие приматы являются объектами охоты, торговли и потребления в странах Западной и Центральной Африки, контакт с ними может представлять риск передачи инфекции человеку.

Авторы подчеркивают, что это редкий случай прямого выявления межвидовой передачи вируса. Также было установлено, что после начала вспышки среди мангабеев инфекция распространялась внутри популяции.

Ученые предположили, что такие виды животных могут играть роль посредников в передаче вирусов людям, учитывая их активное взаимодействие с человеческими поселениями.

Ранее сообщалось о случаях заболевания оспой обезьян в России. В Домодедовской больнице Московской области лечение проходили три пациента с подтвержденным диагнозом. Двоих из них впоследствии выписали.

Еще два лабораторно подтвержденных случая были выявлены в Санкт-Петербурге у россиян, вернувшихся из Таиланда. Пациентов госпитализировали. В Роспотребнадзоре напомнили о рисках завоза инфекции в туристический сезон и заявили, что ситуация находится на строгом контроле.

