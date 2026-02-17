Волочкова рассказала о перенесенной операции на ноге

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что операция на ноге была профессиональной необходимостью. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

По словам артистки, она уже 40 лет выступает на сцене в пуантах, несмотря на предупреждения врачей. Волочкова подчеркнула, что из-за этого у нее увеличилась кость.

Балерина отметила, что операция длилась два дня под общим наркозом. Она также указала, что направилась в Германию, где ей помогли лучшие врачи.

Кроме того, Волочкова выразила благодарность поклонникам за переживания и поддержку.

"Я не предполагала, что это будет так страшно и больно. Спасибо всем докторам и тем добрым людям, которые были рядом в тот момент. Единственной моей просьбой к профессорам была одна. Чтобы я скорее вернулась на сцену", – заявила артистка.

По информации с сайта "Комсомольской правды", Волочковой провели операцию в госпитале святой Марии в Мюльхайме. Первое время она передвигалась на костылях.

Ранее Волочкова сообщила о готовности оставить балет ради пения. Она рассказала, что очень любит петь, также у нее есть целый альбом со своими хитами и каверами на популярные композиции. По ее мнению, ей особенно хорошо даются лирические песни.

