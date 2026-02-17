Иран перекроет часть Ормузского пролива на несколько часов

Фото: depositphotos/lkpro

Иранские власти перекроют часть Ормузского пролива на несколько часов для проведения учений. Об этом сообщило издание Fars.

Уточняется, что это необходимо для соблюдения правил безопасности и судоходства во время военно-морских учений "Умный контроль над Ормузским проливом".

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции ранее запустили ракеты в рамках учений. В понедельник, 16 февраля, началась проверка готовности военных подразделений к отражению угроз в Ормузском проливе. При этом во вторник, 17 февраля, стартовал основной этап учений.

Ранее патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon Вооруженных сил США обнаружили близ границы воздушного пространства Ирана. Судно курсировало над нейтральными водами Персидского и Оманского заливов.

Это не первый раз, когда диспетчеры фиксируют появление самолетов такого типа в этом районе. Там же периодически наблюдают американские разведывательные дроны Northrop Grumman MQ-4C Triton большой дальности.

