Сергей Собянин принял решение о реализации проекта КРТ на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комплексное развитие неэффективно используемой территории нежилой застройки пройдет на западе Москвы. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Площадь участка составляет 0,56 гектара. Он находится на улице Матросова между Домостроительной улицей и МКАД в районе Солнцево. Рядом с участком расположена станция Мещерская МЦД-4. В настоящее время на территории присутствуют устаревшие объекты.

На реорганизуемом участке построят многофункциональный комплекс, площадь которого достигнет 19,7 тысячи квадратных метров. В нем сделают офисы, отделения банков, магазины и другие организации сферы услуг.

В результате там появится более 500 рабочих мест. Также на территории планируется провести благоустройство.

Ранее в Москве определили победителя торгов на право комплексного развития территории в бывшей промзоне Калошино на востоке Москвы. Победителем аукциона стала компания "Специализированный застройщик "Три Эс Премиум".

Она сможет построить на участках объекты промышленно-производственной инфраструктуры общей площадью 78,81 тысячи квадратных метров.

