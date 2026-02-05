Форма поиска по сайту

Новости

Новости

05 февраля, 10:45

Город

В Москве определили победителя торгов на право развития участков в промзоне Калошино

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве определили победителя торгов на право комплексного развития территории (КРТ) в бывшей промзоне Калошино на востоке Москвы. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Победителем аукциона стала компания "Специализированный застройщик "Три Эс Премиум".

"В течение семи лет она (компания. – Прим. ред.) сможет построить на участках объекты промышленно-производственной инфраструктуры общей площадью 78,81 тысячи квадратных метров. В результате реализации проекта КРТ будет создано 800 новых рабочих мест", – отметил заммэра.

Речь идет о четырех участках площадью 4,48 гектара в районе Гольяново Восточного административного округа. С площадок есть прямой выезд на Щелковское шоссе, также недалеко находится станция "Щелковская" Арбатско-Покровской линии метро.

Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что в новом комплексе зданий появятся предприятия легкой и электронной промышленности, а также ювелирные, строительные и целлюлозно-бумажные заводы.

"Проект КРТ послужит стимулом к дальнейшему развитию этих производств. В свою очередь, организация инвестором рабочих мест позволит ему претендовать на получение от города льготы по программе стимулирования создания мест приложения труда", – добавил Овчинский.

Вместе с тем руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов подчеркнул, что за право реализации проекта КРТ в бывшей промзоне боролись два участника торгов. Следить за появлением новых лотов предприниматели могут на инвестиционном портале Москвы.

Ранее стало известно, что неэффективно используемый участок площадью 1,44 гектара, расположенный на востоке Москвы в Измайлове, также реорганизуют в рамках программы КРТ. Здесь планируется возвести 50,4 тысячи квадратных метров новостроек. Это позволит обеспечить новым жильем около тысячи москвичей. Кроме того, город получит свыше 100 рабочих мест.

Сергей Собянин рассказал о планах развития 20 площадок КРТ в Москве

город

