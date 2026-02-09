Сергунина анонсировала акцию "Московские истории" в честь Дня гида

Фото: пресс-служба Мостуризма

С 20 по 22 февраля в столице будет проходить акция "Московские истории" в честь Всемирного дня гида. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Для участников акции подготовили больше 340 экскурсий самых разных форматов. Например, можно выбрать пешую или автобусную прогулку, пройти квест, побывать в экоцентре и зоопарке, на киностудии и Останкинской телебашне", – сказала она.

В этом году в мероприятиях примут участие более 120 площадок, среди которых сад "Эрмитаж", Донской монастырь, спорткомплекс "Акватория ЗИЛ", театр "Геликон-опера", Дворец творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара. Экскурсии бесплатные, необходимо только записаться в сервисе Russpass до 11 февраля.

Любители кино в эти дни могут посетить фильмофонд "Москино" и Киностудию Горького, где они узнают о том, как хранятся пленки, что делают фильмотекари и каким образом реставрируются кадры. А экспозиция "Путь к Победе" в Музее Победы при помощи мультимедийных технологий расскажет об основных событиях 1941–1945 годов.

В Государственной библиотеке имени В. И. Ленина посетителям покажут читальные залы и кафедру книговыдачи, куда книги попадают из хранилища по специальной железной дороге. А посетители Московского зоопарка пройдут по маршруту "Охотники в ластах", где им расскажут о тюленях и моржах. В экоцентре "Царская пасека" можно узнать о жизни пчел и сов.

Достопримечательности города можно будет осмотреть как пешком, так и на автобусах. Дети примут участие в квесте "Ищем тишину на Тверской", где им предлагается расшифровать сказки Корнея Чуковского с помощью азбуки Морзе и разгадать тайны передвижения домов. А взрослым расскажут романтические истории об известных москвичах на экскурсии "Формула любви: миссия Купидона".

Гости Северного речного вокзала узнают, почему Москву называют портом пяти морей, а посетители Останкинской телебашни увидят столицу с высоты 337 метров. В Центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ можно будет виртуально полетать на воздушном шаре.

Всемирный день гида отмечается 21 февраля. Акция "Московские истории" пройдет уже шестой год подряд. В 2025-м ее участниками стали более 9,5 тысячи человек.

Ранее цифровой сервис Russpass представил новую подборку тематических экскурсий, которые проведут аттестованные гиды. Пользователям доступны как короткие вечерние прогулки по украшенному городу, так и многодневные путешествия. Маршруты разрабатывались с учетом интересов москвичей и туристов.