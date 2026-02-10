Форма поиска по сайту

10 февраля, 12:55

Происшествия

Директор ФСБ заявил об участившихся нападениях учащихся на одноклассников и учителей

Фото: depositphotos/Emevil

Профилактические мероприятия в молодежной среде недостаточно эффективны, на что указывают участившиеся случаи нападений учащихся на одноклассников и учителей, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК.

Он указал, что подобные инциденты случаются в том числе в субъектах Центрального федерального округа.

В частности, в феврале такие ЧП произошли в школах в Красноярске и Кодинске. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подчеркивал, что там будут приняты кадровые решения. Также Росгвардия планировала провести проверку охранных организаций, которые обеспечивают безопасность учебных заведений.

Вместе с тем в школах региона было решено усилить профилактическую работу с детьми из группы риска. Она будет проводиться на основе данных социально-психологического тестирования, которое регулярно проходят школьники.

