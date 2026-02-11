Форма поиска по сайту

11 февраля, 21:21

Общество

Путин поручил рассмотреть возможность погашения ипотеки для семей с 4 детьми

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность дополнительных мер поддержки семей с детьми. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно поручению президента РФ, следует рассмотреть выдачи государственной поддержки в размере 450 тысяч рублей для частичного или полного погашения ипотеки семьям при рождении четвертого или последующего ребенка.

Кроме того, президент указал кабмину подготовить предложения по совершенствованию госпрограмм обеспечения жильем семей с детьми и разработать меры по приоритетному улучшению жилищных условий семей с детьми. Это прежде всего касается семей, воспитывающих детей до 7 лет, а также не имеющих собственного жилья. В числе возможных инструментов рассматривается развитие механизмов льготной аренды жилья для таких семей.

Также Путин поручил представить предложения о введении дифференцированных ставок по программе "Семейная ипотека" в зависимости от числа детей.

Соответствующий перечень утвержден по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июня 2026 года.

Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, руководители регионов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина и гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Ранее депутаты партии "Новые люди" во главе с Владиславом Даванковым предложили выдавать "Семейную ипотеку" до появления ребенка на свет, с 12-й недели беременности. Соответствующее обращение направлено министру финансов Антону Силуанову.

По словам парламентариев, многие семьи, ожидающие ребенка, не могут решить жилищный вопрос из-за того, что "Семейная ипотека" предоставляется только после рождения ребенка.

