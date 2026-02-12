Задержан соучастник стрельбы в анапском техникуме

Фото: МАХ/"Следком"

Соучастник стрельбы в анапском техникуме задержан в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в ноябре 2025 года 17-летний житель Анапы рассказал одногруппнику, что хочет напасть на учебное учреждение. Зная об этом, подозреваемый различными способами, в том числе провокацией, склонял его к совершению особо тяжких преступлений. Молодой человек подозревается в подстрекательстве к совершению убийства и покушению на убийство.

К настоящему моменту он допрошен по обстоятельствам преступлений. Молодой человек признал вину. Следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.

Уголовные дела соединены в одно производство. Расследование было поручено следственной группе, в которую вошли наиболее опытные следователи и криминалисты ведомства по Краснодарскому краю.

Помимо этого, возбуждено уголовное дело по статье "Небрежное хранение огнестрельного оружия". В данном преступлении подозревается 64-летний мужчина, который не обеспечил надлежащее хранение своего оружия, в результате чего им завладел 17-летний фигурант и использовал его для совершения преступления.

"По уголовным делам продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", – подчеркнули в СК.

Стрельба в холле частного Анапского индустриального техникума произошла днем 11 февраля. По словам директора учреждения Евгении Пономаревой, первый выстрел был сделан на улице, ранение получила сотрудница техникума, которая находилась рядом со входом.

Происходящее заметил охранник, который наблюдал за территорией через камеры видеонаблюдения. Он сразу закрыл и заблокировал двери, не позволив злоумышленнику попасть внутрь здания. Подойдя ко входу, нападавший выстрелил в охранника через дверь и ранил его, несмотря на бронежилет.

Сотрудник нажал на тревожную кнопку и вызвал Росгвардию, а также предупредил второй пост охраны о происходящем. В этот момент злоумышленник произвел еще несколько выстрелов. Один из них по касательной задел студента, находившегося в холле за пунктом охраны.

Охранник погиб, состояние двоих пострадавших оценивалось как средней тяжести. Нападавший был оперативно задержан.

По факту стрельбы возбудили уголовное дело. Следователи собирались ходатайствовать об аресте подозреваемого в совершении убийства, покушении на убийство двух и более лиц, а также в хищении оружия. С места ЧП изъяли огнестрельное оружие, гильзы и патроны. Власти Краснодарского края усилили меры безопасности в образовательных организациях.

